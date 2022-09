Il cardinale Oscar Cantoni ricambia la visita dei «Giovani del 10» e arriva a Maccio.

Il cardinale Cantoni insieme ai giovani di Maccio

Dopo la creazione cardinalizia, avvenuta lo scorso 27 agosto, il vescovo di Como aveva invitato i giovani ad animare la prima messa da cardinale in programma il 28 agosto in San Giuseppe Trionfale, a Roma. Invito raccolto con entusiasmo dal gruppo dell’oratorio di Maccio, che il giorno 10 di ogni mese propone un momento di preghiera in santuario. Salito sul pulmino, ha raggiunto la capitale e incontrato il cardinale che, per ringraziarli, aveva promesso di ricambiare la visita al prossimo appuntamento in santuario animato dai giovani. La serata odierna, sabato 10 settembre, si annuncia davvero speciale. I «Giovani del 10», in collaborazione con la Pastorale giovanile di Como, invitano proprio le nuove generazioni a festeggiare il neoporporato, ospite dell’oratorio parrocchiale. Il programma prevede un momento conviviale, con ritrovo alle 19: apericena a base di pizza, gelato e bibite. Alle 21, invece, spazio alla preghiera e all’adorazione

