Il Cardinale Cantoni ordina 4 nuovi diaconi: 3 presteranno servizio in provincia

Sabato 9 settembre, alle 10, in Cattedrale, a Como, il vescovo, cardinale Oscar Cantoni, presiederà la Messa Pontificale per l’ordinazione diaconale di quattro nuovi diaconi.

Rispondono al nome di Luca Albertoli, 32 anni il prossimo 15 novembre (della parrocchia San Paolo in Sagnino); Francesco Bernasconi, 34 anni il prossimo 19 settembre (della parrocchia Santi Donato e Giovanni Bosco in Caversaccio); Alex Di Biase, 27 anni da compiere il 26 settembre (della parrocchia San Giulio in Cittiglio); Pietro Grandi, 28 anni compiuti lo scorso giugno (della parrocchia San Paolo in Sagnino).

L’ingresso è previsto dalle 8.40 dalla porta delle Virtù (via Maestri Comacini). Si percorrerà poi la navata centrale. Sono previsti settori riservati per: concelebranti, diaconi, consacrati, cori, parenti degli ordinandi, giovani partecipanti agli esercizi spirituali diocesani per i 18enni. Tutti gli altri posti saranno occupati “a riempimento del settore” iniziando dalla navata centrale.

Ecco le loro destinazioni

Luca ALBERTOLI svolgerà l’anno di diaconato nella comunità pastorale di Albate e Muggiò;

Francesco BERNASCONI svolgerà l’anno di diaconato nella comunità pastorale di Gravedona;

Alex DI BIASE svolgerà l’anno di diaconato nella comunità pastorale di Regoledo e Cosio Valtellino;

Pietro GRANDI svolgerà l’anno di diaconato nella comunità pastorale di Casnate e Bernate.

Gli ordinandi diaconi saranno consacrati sacerdoti a giugno 2024: il motto da loro scelto per l’ordinazione diaconale è una frase degli Atti degli Apostoli, “E come potrei capire, se nessuno mi guida?”. In questi giorni i quattro prossimi diaconi si trovano in ritiro spirituale in preparazione all’ordinazione di sabato 9 settembre.