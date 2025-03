Il cardinale Oscar Cantoni conclude la visita vicariale

Oggi pomeriggio, domenica 30 marzo, a Olgiate Comasco, la conclusione della visita del vescovo al vicariato di Olgiate-Uggiate.

Un vicariato con 18 sacerdoti

I sacerdoti del vicariato sono in totale 18 fra attivi nel ministero pastorale, nell’assistenza spirituale in Rsa e quiescenti, per una popolazione di 32mila abitanti. Delle 13 realtà del vicariato, tre sono le parrocchie singole e quattro le comunità pastorali. Restano alti la devozione e l’affetto per le tante figure di santità che hanno attraversato la storia e la vita del vicariato.

La messa insieme al vescovo



Oggi pomeriggio, alle 15.30, la messa nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano, a Olgiate Comasco. Celebrazione presieduta dal vescovo della diocesi di Como, cardinale Oscar Cantoni, a chiusura della visita al vicariato di Olgiate-Uggiate.

Un grande coro vicariale

Per l’occasione la messa sarà animata dal grande coro che unirà più voci delle varie parrocchie del vicariato. Annunciata la partecipazione di un centinaio di coristi.