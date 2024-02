Il cardinale Oscar Cantoni in visita al Sant'Anna in occasione della "Giornata del malato"

In occasione della Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio, il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, ha presieduto ieri la messa delle 16 nella chiesa dell’ospedale Sant’Anna.

Il cardinale è stato accolto dai padri camilliani, cappellani dell’ospedale, padre Alessandro, padre Fabio e padre Crispino, dalla direzione (rappresentata dal direttore generale Luca Stucchi, dal direttore sanitario Brunella Mazzei, dal direttore socio sanitario Maurizio Morlotti, dal direttore amministrativo Giacomo Boscagli) e dalla comunità di Asst Lariana, nonché dai volontari delle numerose associazioni presenti in ospedale.

"E’ bello essere qui oggi insieme, al vescovo e alla comunità ospedaliera, a pregare per i nostri malati - ha sottolineato padre Alessandro - Facciamo nostro l’invito di papa Francesco affinchè nella malattia la prima cura sia la vicinanza piena di compassione e di tenerezza".

Le parole del cardinale Cantoni

“La giornata del malato è un forte appello, un grande stimolo per ciascuno di noi, che ci obbliga a richiamare a noi stessi la centralità della persona, ossia a prendere coscienza della dignità inalienabile di ogni uomo e di ogni donna” ha osservato il vescovo nell’omelia. “Per voi operatori - ha proseguito - la professione medica o infermieristica è il luogo per diventare santi, la sala operatoria o il letto dei malati diviene l'altare su cui lodare Dio che rende capaci di dono nei confronti di tutti i figli e figlie di Dio, da lui teneramente amati. Il tempo che Dio ci dona diventa l'opportunità per vivere relazioni profondamente umane, tali da considerare come compiuta e ben realizzata la vostra intera esistenza”.

Al termine della celebrazione (trasmessa in diretta sul canale YouTube de “Il Settimanale della diocesi di Como”), il vescovo ha effettuato una visita nei reparti di Ostetricia (6 i bimbi nati tra ieri sera e oggi), della Terapia Intensiva Neonatale e della Pediatria.

L'omelia completa

Siamo qui sotto lo sguardo materno di Maria. Tutto assume una caratteristica particolare. Perché qui ognuno può sentirsi come a casa propria, senza nascondere le proprie fragilità, perché una madre ha sempre il cuore aperto per tutti i suoi figli, tutti. Senza esclusione.

Un saluto affettuoso a tutti voi, cari malati, e poi a tutti gli operatori che vi assistono e mettono a disposizione la loro esperienza e abilità. La giornata del malato che la comunità cristiana ogni anno celebra assume un significato particolare. È un forte appello, un grande stimolo per ciascuno di noi che ci obbliga a richiamare a noi stessi la centralità della persona, ossia a prendere coscienza della dignità inalienabile di ogni uomo e di ogni donna.

Viviamo all'interno di una cultura di morte, dove ciò che importa è la resa, l'utile immediato, il fruibile, l'apparire vincenti. Tutto il resto non importa e ciò che non rende e non produce è vano. C è il rischio di mettere da parte l'umanità delle persone. Le persone anziane o in qualsiasi modo fragili secondo questo modo di pensare diventano un peso inutile.

Siamo qui per ricordarci che come cristiani ciò che ancora vige è il primato della persona, di ogni persona umana. E ciò è dovuto al fatto che Dio è morto per noi tutti, al di là dei nostri meriti, della nostra posizione sociale, delle nostre competenze. Ogni persona è terra santa perché visitata da Dio, che ci ama come figli attraverso suo figlio, Gesù, che ha dato la vita per noi. E noi diveniamo, a causa di ciò, fratelli e sorelle di ciascuno.

Questa consapevolezza rivoluziona la nostra vita, lo stile del nostro impegno professionale, e ci aiuta a rimettere in seria discussione le nostre priorità. Ecco allora le domande ineludibili che, presto o tardi, ci poniamo, la cui risposta determina il nostro stile di vita.

Cosa conta nella vita, piuttosto dell'altro serio interrogativo: chi conta nella vita? Se è importante la corsa al nostro esclusivo benessere, il guadagno, il successo, l'apparire forti, allora agiremo con tutto noi stessi per conquistarci, magari anche con grande affanno, tutti questi beni, di cui non saremo mai sazi e per i quali siamo disposti a sacrificare tempo, energie, spazi liberi, a detrimento delle nostre relazioni, anche quelle familiari. Siamo noi, in questo caso, a servizio esclusivo di noi stessi, facendo dei beni, del successo, delle nostre competenze professionali, il fine della nostra vita. Se, al contrario, ci sentiamo coinvolti in stretti vincoli di fraternità, allora siamo noi, con la nostra preparazione, a servizio di quanti la Provvidenza ci fa incontrare e in ciascuno di essi riconosceremo il fratello da amare, il malato da soccorrere, da accogliere.

In questo caso, ragione di vita sarà il nostro impegno di servizio, il nostro tempo una occasione per venire in aiuto ai fratelli, considerati non dei casi, non dei numeri, ma delle persone con cui stabilire vincoli di fraternità. Cambia il nostro rapporto tra noi se consideriamo le persone come esseri in relazione e la nostra competenza darà valore e senso al modo con cui sappiamo rapportarci con i singoli.

Per voi, operatori al Sant’Anna, la professione medica o infermieristica è il luogo per diventare Santi, la sala operatoria o il letto dei malati diviene l'altare su cui lodare Dio che rende capaci di dono nei confronti di tutti i figli e figlie di Dio, da lui teneramente amati.

Il tempo che Dio ci dona diventa l'opportunità per vivere relazioni profondamente umane, tali da considerare come compiuta e ben realizzata la vostra intera esistenza. Una volta ancora riceviamo da Maria la convinzione che ciò che conta davvero è amare. Non c’è gioia più profonda di una vita spesa per i fratelli, a imitazione di Gesù, che ci ha amati e ha donato tutto sé stesso per noi.