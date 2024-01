Il "Carlo Porta" non aderisce al "Liceo Made in Italy"

Il liceo "Carlo Porta" di Erba non aderisce alla proposta di sperimentazione giunta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, che prevedeva la possibilità di avviare il Liceo del Made in Italy già dall’anno scolastico 2024/2025.

Le motivazioni sono presto dette e arrivano direttamente dalla dirigente, Marzia Pontremoli:

"Abbiamo ritenuto prematuro l’avvio di tale percorso in assenza di indicazioni esaurienti relative all’intero piano di studi e alla gestione dell’offerta formativa e considerando ancora aperte le questioni relative alla gestione dell’organico dei docenti - ha sottolineato la preside - La tempistica prevista dal Ministero per l’avvio di tale percorso, inoltre, era oltremodo ristretta e non rispondente alle esigenze organizzative necessarie a garantire, a nostro avviso, la buona riuscita di tale proposta".