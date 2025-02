Il Carnevale Olgiatese apre le danze con la consegna delle chiavi della città a Re Matoch e Regina Gerardina

Via libera agli eventi del Carnevale Olgiatese, organizzato dalla Pro loco di Olgiate Comasco.

Gli eventi in programma

L’apertura del programma nel pomeriggio di oggi, sabato 15 febbraio. Dalle 15 il corteo con Re Matoch e Regina Gerardina: partenza davanti alla scuola di via San Gerardo e arrivo in piazza Volta. Il corteo sarà accompagnato dal Corpo musicale olgiatese e dal Vespa Club Olgiate Comasco e con la partecipazione di una delegazione della società sportiva The Skorpions.

Serata in stile discoteca

In serata il Carnival Party organizzato dai giovani della Pro loco olgiatese. Festa riservata a ragazze e ragazzi dai 16 anni in su. Ingresso a 10 euro con consumazione compresa.

La grande sfilata

Sabato 22 febbraio il Carnevalino dei bimbi. Il clou sarà la grande sfilata di 17 gruppi e carri allegorici, prevista per il pomeriggio di domenica 23 febbraio: parata di maschere in centro, con arrivo in piazza Italia.