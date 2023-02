Il 2023 si apre con una buona notizia per il futuro del Castello di Inverigo.

Il Castello di Inverigo è stato venduto

Villa Crivelli è stata, finalmente, venduta. Il 7 febbraio, infatti, si è tenuta l’ennesima asta del compendio immobiliare che ormai da circa sette anni era in stato di abbandono, al seguito del fallimento della precedente proprietà. Ma in questa, al contrario dei tentativi di vendita passati, il Castello ha trovato un acquirente: è stato aggiudicato per circa un milione e 744mila euro. Il prezzo a base d’asta era fissato a un minomo di un milione e 308mila euro, con un rialzo minimo di 60mila euro.

Un vero «affare», se si pensa che il primo tentativo di vendita giudiziaria del Castello di Inverigo aveva un prezzo a base d’asta superiore ai 7milioni e 300mila euro.

