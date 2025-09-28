Il Castello: presto nuovo invito per presentare una convenzione

Inverigo, nuovo capitolo legato al Castello. Il sindaco annuncia che in settimana ci sarà un nuovo invito rivolto alla proprietà di Villa Crivelli.

Villa Crivelli: parla il sindaco

Villa Crivelli, conosciuta come il Castello, continua ad essere oggetto di discussione ad Inverigo. Anche nel corso dell’ultimo Consiglio comunale si è parlato di quello che è uno dei simboli del paese. Il sindaco Francesco Vincenzi ha fatto il punto della situazione:

“Non dobbiamo dimenticare che la situazione di Villa Crivelli è quella di un degrado pluridecennale. Se da parte della proprietà non c’è volontà di investire, io come sindaco non ho potere in capitolo – ha sottolineato – Posso intervenire soltanto se viene messa in pericolo la sicurezza pubblica”.

Nuova sollecitazione in settimana

Novità in merito potrebbero però arrivare a breve. Il sindaco ha infatti confermato che è pronto a fare una sollecitazione:

“In settimana rinnoverò l’invito a presentare una convenzione, ma non posso obbligare la proprietà, soprattutto se da quella parte non c’è la volontà di voler investire”.

Una situazione dunque spinosa, con Vincenzi che proverà a sollecitare l’ambiente. A tal proposito il sindaco si è poi lasciato andare ad uno sfogo in merito al Castello nei confronti delle opposizioni: