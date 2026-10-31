Il Castello torna in vendita dopo tre anni

Nessun intervento eseguito e un continuo bersaglio di vandali e writers.

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Inverigo, il Castello torna in vendita. Soltanto poco più di tre anni fa, il 7 febbraio 2023, Villa Crivelli veniva venduta per oltre 1 milione di euro. Ora quello che per tutti è noto come il Castello torna sul mercato dopo sostanzialmente nessun intervento eseguito e dopo essere stato continuamente bersaglio di vandali e writers.

La struttura in vendita

Tutto da rifare insomma. Tutti ad Inverigo speravano che con un nuovo proprietario ci fosse finalmente un nuovo inizio per l’antica dimora che si trova in cima al viale dei Cipressi. Invece la struttura torna di nuovo ad essere in vendita. L’annuncio è stato pubblicato sul sito di Antara Group, giovane realtà formata da un team di consulenti ed agenti immobiliari con base nel Marianese, e il prezzo di vendita è 2.850.000 euro. Cifra significativamente più alta rispetto a quella alla quale era stato aggiudicato nel 2023 a una società di Carugo, 1.744.000 euro. Dalla prima asta, che risaliva all’ottobre 2021, il Castello, che allora era quotato 7.345.000 euro, aveva perso il 75 per cento del valore.

L’amarezza del sindaco

“A Inverigo avevamo incontrato più volte la proprietà, c’erano stati dei confronti anche se non si è mai arrivati a nulla di concreto – sottolinea il sindaco Francesco Vincenzi – Più volte abbiamo sollecitato la presentazione di un progetto, per avere una base di partenza per discutere la convenzione, disponibili a rivederla rispetto a quella redatta negli anni passati. Ma non è stato depositato nulla. Sembra non ci sia mai stato un reale interesse nel voler iniziare i lavori. Sono stati fatti più volte solleciti, ma probabilmente non era nelle intenzioni della proprietà avviare l’iter”.

Il primo cittadino non nasconde quindi una certa amarezza: