Il centro associazione "Incontro" presenta il concerto "Musica sotto le stelle"

L'evento

Protagonista il "Swing Dreams Quartet", pronto a far rivivere lo spirito musicale degli anni '30 e '40.

Tutto pronto per "Musica sotto le stelle", concerto organizzato dal centro associazione "Incontro" con il patrocinio del Comune di Villa Guardia: appuntamento a venerdì 29 agosto.

"Musica sotto le stelle"

Alle 21 di venerdì 29 agosto, in via Vittorio Veneto 51, a Villa Guardia, si esibirà il "Swing Dreams Quartet", un ensemble di musicisti che si propone di rivivere lo

spirito degli anni '30 e '40, quando lo swing e il jazz erano al centro della scena musicale. Con un repertorio di brani classici italiani e stranieri, il quartetto offre un'esperienza musicale unica e coinvolgente che trasporterà il pubblico in un'epoca di glamour e di musica dal vivo. Un concerto caratterizzato da un'atmosfera elegante e sofisticata nella quale vivere momenti di grande swing, ballare e godersi, sotto le stelle, la musica in compagnia di amici e familiari. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà utilizzato per sostenere nuovi eventi.

A comporre il quartetto ci sono Max Turati (fisarmonica, armonica e sax), Nicoletta Camisasca (voce), Gabriele Orsi (chitarra) e Daniele Petrosillo (contrabbasso).

I protagonisti del "Swing Dreams Quartet"

Max Turati, polistrumentista e compositore, spiega così il suo fare musica: "Cerco di capire quale strumento riesce a trasmettere le emozioni che sento dentro in quel momento… L’energia che ne esce è la più grande emozione". Inizia gli studi di fisarmonica classica all'età di 10 anni. Poi, a 14 anni, intraprende gli studi di pianoforte e armonia jazz e, nel corso degli anni, approfondisce i suoi studi musicali con numerosi strumenti quali pianoforte, sassofono soprano, flauto traverso, armonica cromatica. Inoltre, canta spaziando in tutti i generi musicali. Parallelamente ha portato avanti un'intensa carriera live con numerose formazioni e diversi gruppi. Attualmente esegue intrattenimenti musicali con diverse formazioni jazz per eventi, convention, ricevimenti nel nord Italia ed è musicista freelance in formazioni jazz.

Gabriele Orsi, chitarrista, spazia nell'ambito della musica jazz, dallo swing al bebop, dal tradizionale all'avanguardia, ma non solo. Si trova a proprio agio anche nel blues e nel funk. Ha frequentato i corsi Berklee summer school e jazz master class. Numerosi i progetti musicali di cui ha fatto parte. Partecipa a concerti lezione per i ragazzi in varie scuole. Ha presenziato a festival e rassegne jazz in tutta Italia e negli Stati Uniti (New York, Philadelphia, Boston, Middletow). All’attivo 20 cd registrati come leader, co leader.

Daniele Petrosillo, bassista e contrabbassista, laureato al conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano in musica jazz, ha una lunga esperienza in vari generi musicali. Ha abbracciato nella sua carriera numerosi generi musicali conquistando così una solida esperienza unita a una grande versatilità. La sua attività lo vede attualmente anche impegnato nell'insegnamento. Ha collaborato nel corso degli anni, registrando anche dischi, con artisti del calibro di Paolo Fresu, Marco Brioschi e Fabrizio Bosso. Alcuni brani in repertorio:

- Classici italiani: "Ma l'amore no", "In cerca di te", "Voglio vivere cosi', "Un bacio a

mezzanotte", "Baciami piccina","Mille lire al mese"

- Classici stranieri: "Blue Moon", "La Vie en Rose"," Night and day"

- Altre hits del periodo: "Summertime", "Besame Mucho"