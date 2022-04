Il servizio

In edicola sul Giornale di Cantù tutte le interviste ai negozianti canturini.

Nella mattinata di mercoledì 13 aprile 2022, abbiamo chiacchierato con i canturini, chiedendo la loro opinione in merito alla chiusura di diversi negozi nella zona del centro cittadino.

Il centro di Cantù con sempre meno attività. I cittadini: "Mantenere un negozio ormai è sacrificio"

In piazza Garibaldi e in via Matteotti abbiamo ascoltato il parere dei cittadini, che si sono dimostrati comprensivi nei confronti delle difficoltà dei negozianti. "Ormai è un sacrificio mantenere un negozio, tenerlo aperto e lavorare a contatto col pubblico. Come minimo serve lavorare 10 ore al giorno", ha analizzando un passante. Lo scarso afflusso di persone che rende gli affari sempre più difficili, è una delle cause che sta mettendo in ginocchio diverse realtà, alcune delle quali hanno deciso di abbassare le serrande.

Il servizio integrale sul Giornale di Cantù da sabato 9 febbraio in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui