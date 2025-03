Il centro estivo si farà ad agosto: così si aiutano le famiglie

Presto un incontro tra l'assessore e le parrocchie per pianificare più settimane possibili

La proposta rimane per bambini dai 3 agli 11 anni

Il centro estivo si farà ad agosto. E’ la proposta dell’Amministrazione comunale di Erba per andare incontro alle esigenze delle famiglie e coprire così un periodo solitamente sprovvisto di attività e iniziative. Lo ha reso noto l’assessore all’Istruzione, Maria Francesca Frigerio, che ha colto questa necessità e ha voluto così posticipare di un mese la proposta comunale per gli studenti dai 3 agli 11 anni.

Difficoltà nella gestione dei figli in agosto

Soddisfatta di questa iniziativa è l'assessore Frigerio:

"Solitamente il centro estivo si teneva in luglio. Ma agosto è un mese che purtroppo rimane scoperto e dunque le famiglie hanno difficoltà a gestire i figli. Tra giugno e luglio la città ha svariate proposte, in particolare legate agli oratori e ad altre realtà. Invece per agosto, purtroppo, non c’era nulla. Ecco che andremo a colmare un vuoto. Ora ci incontreremo con le parrocchie e con le realtà che hanno proposte estive per cercare di non lasciare nessuna settimana scoperta. O quanto meno, il minimo possibile".

A breve l'apertura delle iscrizioni

L'Amministrazione comunale ha così deciso di far slittare le quattro canoniche settimane di luglio in agosto. Si partirà con la prima settimana il 28 luglio e con la seconda il 7 agosto. Pausa dall’11 al 16 agosto, per poi riprendere con le due settimane dal 17 al 28. La formula resterà la stessa: 75 posti disponibili presso la scuola di Crevenna, con uno spazio per i piccoli in età di materna e uno per i più grandi della primaria. E l’obiettivo è lasciare invariati anche i prezzi.

Le iscrizioni si apriranno appena possibile e avranno priorità i residenti a Erba. In caso di posti in avanzo, potranno accedervi anche i bambini provenienti dai paesi limitrofi.