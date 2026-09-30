Il centro Incontro si conferma un’associazione virtuosa

Il centro Incontro di Villa Guardia si conferma un’associazione virtuosa.

Centro Incontro, una realtà inclusiva

Nei giorni scorsi è giunta una conferma importante per il sodalizio presieduto da Alberto Gatto. “Il 22 settembre – fa sapere l’associazione di via Vittorio Veneto – abbiamo ricevuto la visita dei funzionari di Ats Insubria – Regione Lombardia, incaricati di verificare i requisiti organizzativi, gestionali, strutturali e tecnologici del nostro Centro. Nel corso del sopralluogo sono state apprezzate le tante attività che offriamo alla comunità: bar e cucina, eventi ricreativi, iniziative per il benessere fisico e mentale, gite e soggiorni, assistenza fiscale, attività intergenerazionali e iniziative culturali”.

Riscontri positivi su locali e attività

“Particolarmente positivo il riscontro sugli spazi, che nel verbale vengono descritti in buono stato di manutenzione e di pulizia – continua la nota del sodalizio – Un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che desideriamo condividere con tutti voi”.

Il ringraziamento a chi si impegna nel volontariato

Gli ottimi riscontri meritano un plauso. “Grazie ai volontari, ai collaboratori e a tutti i soci che ogni giorno contribuiscono a rendere il Centro un luogo accogliente, vivo e al servizio della comunità”.