Il centro Logos si amplia: inaugurati i nuovi spazi

Sono stati inaugurati ieri, venerdì 6 giugno, i nuovi locali del Centro polifunzionale e specialistico Logos di via Don Vitali ad Alzate Brianza. La manifestazione è avvenuta alla presenza del presidente della Cooperativa CSLS, di cui il centro fa parte, del sindaco Paolo Frigerio con l’assessore Mariolina Sala e con il parroco, don Lodovico Colombo.

Sempre più richieste: spazi ampliati

Il centro è aperto da maggio 2014 con l'obiettivo di fornire un servizio di prevenzione, diagnosi e presa in carico ambulatoriale, in grado di offrire prestazioni di neuropsichiatria infantile, psicologia e psicoterapia, logopedia, psicomotricità e di counseling familiare. Attenzione particolare è inoltre riservata alle disarmonie evolutive e dello sviluppo e ai disturbi dell'apprendimento, per i quali può avvalersi anche di équipe accredita da ATS.

«Negli ultimi tre anni il trend delle persone seguite si è stabilizzato sui 100-110 casi annui, saturando tutti gli spazi a disposizione - spiegano gli amministratori - Il numero sempre crescente di richieste ha portato la Cooperativa CSLS a chiedere due nuovi spazi per poter garantire risposte alle famiglie e l'Amministrazione, consapevole dell'importanza dei servizi offerti, è stata prontamente disponibile nel concedere parte dei locali prima occupati dell'asilo nido Pimpiripetta Nusa, che da settembre 2024 ha aperto nell'immobile dell'asilo Vidario, creando l polo scolastico 0 - 6 anni. Questi nuovi locali permetteranno a Logos di mettere a disposizione un luogo neutro per incontri genitori figli alla presenza di un operatore».

Il centro è aperto dal lunedì al sabato.