Un fine settimana all’insegna di motori dal sound inconfondibile, opere d’arte e la bellezza del Lago di Como. Sono stati questi i tre ingredienti fondamentali mixati dal Centro Porsche di Como con l’iniziativa "Arte a lago", organizzata nell’ottica di un "Fuoriconcorso" nel fine settimana del Concorso d’Eleganza Villa d’Este che ha richiamato appassionati d’auto di lusso da tutto il mondo.

Il Centro Porsche di Como celebra la bellezza con l'iniziativa "Arte a lago"

"Arte a lago" ha voluto celebrare la bellezza e l’eleganza del Lago di Como con un format di arte in movimento. Ha dato il via alle danze un esclusivo opening al Centro Porsche con sede a Grandate dove è stata presentata "AutOpera", una Porsche 996 che grazie all’iniziativa di Cleto Munari si è trasformata in opera d’arte.

La seconda giornata si è aperta con l’evento "Amici & Automobili" che ha presentato un’esposizione di fantastiche vetture a Villa Erba a Cernobbio; è proseguita nel pomeriggio con "Como Lake road trip" in cui iconiche Porsche hanno fatto tappa negli scorci più suggestivi del Lago di Como. E infine si è chiusa con una raffinata cena di gala al Castello di Casiglio di Erba. Il closing della tre giorni si è svolto infine a Villa Beccaria a Sala Comacina.

Quello organizzato dal Centro Porsche di Como è stato un omaggio all’arte e alla bellezza del lago, attraverso le linee iconiche delle sportive 911 interpretate da maestri del design. Un panel di appuntamenti attraverso alcune delle location più esclusive del Lago di Como, per veri appassionati di auto e cultori della bellezza, che si è incastrato perfettamente proprio nell’anno del 75esimo anniversario dalla fondazione della casa automobilistica di Stoccarda ad opera di Ferdinand Porsche.

"Per questa occasione speciale abbiamo voluto celebrare il nostro lago con arte e motori - ha spiegato il direttore vendite del Centro Porsche di Como, Marco Teli - Da un mese realizziamo scatti suggestivi delle nostre vetture nei più più belli del Lago di Como. Inoltre questo fine settimana abbiamo avuto l’occasione di avere nella nostra sede una vettura esclusiva, “AutOpera”, che ha partecipato al Concorso d’Eleganza".

Un fine settimana di appuntamenti che ha centrato l’obiettivo: richiamare centinaia di appassionati del mondo Porsche a Como e sul lago.

"Questo progetto è nato appositamente per valorizzare il Lario e in generale il territorio su cui operiamo - ha aggiunto il direttore Teli - E’ il nostro modo di fare cultura per il territorio e senza dubbio, se ci sarà occasione, riproporremo altre iniziative simili. Il riscontro di chi ha preso parte agli eventi, compresi i circa 70 partecipanti alla cena conclusiva, è stato molto positivo e questo ci ha fatto particolarmente piacere".