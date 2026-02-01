Il cinquantesimo del Carnevale Olgiatese inaugurato con la consegna delle chiavi della città

Aperta la mostra del gruppo fotografico Diapho’s e presentato il libro realizzato dal Giornale di Olgiate.

Il Carnevale Olgiatese festeggia 50 anni: cerimonia di inaugurazione a Olgiate Comasco.

L’anniversario

Ieri pomeriggio, sabato 31 gennaio, la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco Simone Moretti, affidandole a Re Matoch (Angelo Bulgheroni) e Regina Gerardina (Gabriella Benigno). Poi il taglio del nastro della nuova edizione del Carnevale Olgiatese, evento organizzato dalla Pro loco olgiatese.

Mostra fotografica del Diapho’s e libro celebrativo realizzato dal Giornale di Olgiate

Nella Sala mostre del Medioevo inaugurata la mostra fotografica allestita dal gruppo Diapho’s per documentare i 50 anni della kermesse allegorica. Presentato il libro celebrativo del cinquantesimo, realizzato dal Giornale di Olgiate: una galleria di emozionanti ricordi e immagini di ciò che il carnevale ha rappresentato come spirito di aggregazione.

La festa per i giovani e il ricordo della benefattrice Tina Molteni

Nella scorsa serata la festa in stile discoteca, dedicata ai giovani. Fondamentale l’allestimento del grande capannone nel piazzale all’esterno di Villa Peduzzi. La struttura è frutto di una generosa donazione della compianta Tina Molteni. È stato proprio il primo cittadino a sottolineato il ricordo di una donna che ha lasciato un segno nel volontariato di Olgiate Comasco. Oggi pomeriggio, domenica primo febbraio, animazione per i bimbi nel capannone.

La Polizia locale sensibilizza con l’etilometro