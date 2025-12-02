Il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” contro i lanci dei palloncini

“No” ai lanci dei palloncini, nel Triangolo lariano ma non solo: è questa la posizione del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” che ha ricevuto diverse segnalazioni dai cittadini di numerosi paesi dell’Erbese.

“Dispersione di plastiche e rischio per la fauna”

“Molti soci e simpatizzanti ci hanno segnalato che in alcuni comuni del Triangolo lariano verranno organizzati, tra il 6 e l’8 dicembre prossimi, alcuni eventi prenatalizi dedicati ai bambini, che prevedono il lancio dei palloncini”, spiegano dal sodalizio.

Tra i paesi che ospiteranno le iniziative sono citati Asso, Barni, Bellagio, Caslino d’Erba, Eupilio, Lasnigo, Longone al Segrino, Proserpio e Pusiano.

“Come Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” abbiamo avuto modo più volte di intervenire sulla questione, chiedendo ai comuni e agli organizzatori degli eventi, di rinunciare al lancio dei palloncini – proseguono – La nostra associazione ha spiegato i motivi della richiesta di evitare il lancio dei palloncini. Ricordiamo infatti che i palloncini, una volta ricaduti al suolo, determinano una dispersione di plastiche e, con la loro degradazione, di microplastiche, che creano danni all’ambiente; questo oltre a costituire un possibile rischio per la fauna. Quest’ultimo pericolo vale anche per i palloncini in lattice cosiddetti ‘biodegradabili’, che possono in ogni caso arrecare danni all’ambiente e agli animali”.

E aggiungono: “Riteniamo che la rinuncia al lancio dei palloncini possa essere spiegata direttamente agli stessi bambini, che sicuramente comprenderanno che tale rinuncia è a fin di bene, poiché pensata a favore dell’ambiente e degli animali. Ricordiamo il nostro appello, che avevamo diffuso negli anni scorsi, rivolto ai Comuni del territorio, proprio per introdurre un divieto al lancio dei palloncini”.

All’appello si aggiunge Plastic Free

L’associazione ricorda, in particolare, le ordinanze emesse per vietare il lancio dei palloncini dal Comune di Alzate Brianza e da quello di Monza, entrambi nel 2023.

“Auspichiamo che analogamente nei comuni del nostro territorio si rinunci al lancio dei palloncini, per gli eventi prenatalizi (ma anche per tutti i prossimi eventi), trovando, in sostituzione, altre iniziative per far divertire i bambini, senza inquinare l’ambiente e senza mettere in pericolo gli animali”, concludono.

All’appello si aggiunge anche Ornella Pozzoni, referente della sezione locale di Plastic Free, in particolare per un evento che si terrà a Valbrona: “Vergognoso vedere ancora nel 2025 questi gesti. I palloncini, anche quelli biodegradabili, non vanno in paradiso, ma tornano inevitabilmente giù. Il loro rilascio in aria non solo arreca danni alla natura bensì anche agli animali che rimangono intrappolati nei fili o li scambiano per cibo. Si parla tanto di tutela ambientale, tutela della salute, tutela degli animali… e poi vedi questi “gesti”, organizzati da adulti. Che esempio viene dato ai bambini?”.