Il Circolo Fotografico Inverigo festeggia vent’anni di attività

Nel 2002 Giovanni Bartesaghi, attuale presidente onorario, e Renato Donghi pubblicarono il primo calendario di Villa Romanò e organizzarono, nella primavera del 2003, il Concorso fotografico di Inverigo. Fu un successo: 77 partecipanti e 366 opere in concorso. Questo diede la spinta per creare un gruppo di persone che fotografasse la realtà locale e potesse dar vita a un vero e proprio circolo.

Ed è con la realizzazione del secondo calendario di Villa Romanò, presentato nel Natale del 2003, che nacque ufficialmente il Circolo Fotografico Inverigo. Nell'aprile 2020 la Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) ha conferito al Circolo l'onorificenza di Benemerito della Fotografia Italiana, riconoscimento che può essere dato sia a fotografi singoli sia a circoli. In questo caso è stato ottenuto per l’attività del circolo sul territorio per la diffusione della cultura foto grafica. Il nuovo direttivo, eletto nel 2021 è composto da: Roberto Mauri (presidente), Anna Chiara Fumagalli (vicepresidente), Antonella Pianello (segretaria), Pierluigi Pagliardi (cassiere), Giovanna Bonacina (consigliere).

Oggi si contano 54 soci:

"Il circolo negli ultimi anni è in costante crescita - afferma il presidente Roberto Mauri - Per celebrare il traguardo dei 20 anni abbiamo pensato a diverse iniziative. Una di esse si terrà il 20 maggio, in località ancora da definire, e si tratta di un incontro con il fotografo Giovanni Hänninen. L’evento sarà aperto a tutti, non solo ai soci, fino ad esaurimento dei posti disponibili".

