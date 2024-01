Il comandante Villa lascia il Comune di Olgiate

Il comandante della Polizia locale lascia. Ezio Villa, 59 anni, gli ultimi quattro in servizio a Olgiate Comasco, ha presentato richiesta di mobilità, chiedendo il trasferimento al Comune di Cuggiono (Milano). E la Giunta olgiatese ha concesso il via libera.

L'intervista

Dal primo marzo Villa sarà a tutti gli effetti alla guida della Polizia locale nel paese milanese. Il suo arrivo in città era coinciso col devastante inizio della pandemia da Covid-19. Poi, rapporti non sempre idilliaci con gli amministratori comunali olgiatesi. Ora la scelta di prendere un’altra strada.

Perché?

"Ho deciso di cambiare per varie ragioni - risponde il comandante Villa - Fondamentalmente per motivi familiari: mi avvicino a casa, essendo residente ad Arese. Per me significa risparmiare 3.500-4.000 chilometri all’anno. Inoltre, dal punto di vista economico avrò un miglioramento, pur andando in un Comune più piccolo di Olgiate Comasco: Cuggiono ha poco più di 8.000 abitanti".

Non ha influito qualche difficoltà nel rapporto con sindaco e Amministrazione?

"Sarò sempre riconoscente all’Amministrazione olgiatese. Mi ha concesso la possibilità di rimettere la divisa blu, di tornare in strada. Le discussioni possono sempre esserci ma, alla fine, sono cose che passano".

Nessun cruccio?

"Uno. Sono arrivato a Olgiate Comasco con l’idea di poter lavorare con un certo numero di agenti e purtroppo così non è stato".

Organico tuttora da puntellare...

"Siamo in sette, compreso il sottoscritto. Solo per un breve periodo, nel 2022, la Polizia locale ha potuto contare su nove persone, comandante compreso, e un ausiliario della sosta. Quindi, al momento l’organico ha due forze in meno, senza contare che il Comune non si avvale più dell’ausiliario della sosta. Un posto è da coprire tramite mobilità, quella di cui si era avvalso l’agente Alan Gibelli: dalla sua uscita sono passati 13 mesi..."

