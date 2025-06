Il Comitato del Pizzo in Croazia

Trasferta in terra croata per il Comitato per la Promozione del Pizzo di Novedrate. Ha fatto parte della delegazione anche l'assessore Chantal Beneggi

Il pizzo di Novedrate in Croazia

Si è conclusa domenica l’edizione 2025 del "Međunarodni festival čipke – Festival Internazionale del Pizzo". La kermesse si è svolta sull'Isola di Pag, in Croazia e il Comune di Novedrate ha preso parte alla manifestazione con una delegazione composta dall’assessore Chantal Beneggi e dalla merlettaia Simona Balzarotti, in rappresentanza del Comitato Novedratese per la Promozione del Pizzo.

Il commento dell'assessore

Commentà così l'esperienza Beneggi: