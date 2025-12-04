Il Comitato Teca porta 90 partecipanti alla scoperta dei borghi trentini

Un fine settimana all’insegna della scoperta e della condivisione quello vissuto dai 90 partecipanti alla gita organizzata dal Comitato Teca, con il patrocinio dei Comuni di Cesana Brianza, Dolzago, Rogeno e Suello e la collaborazione dell’agenzia Eolo di Erba. Due giorni intensi tra Rovereto, Tenno e Rango, in Trentino.

L’iniziativa

La prima giornata è stata dedicata alla visita guidata di Rovereto: il gruppo ha potuto immergersi nell’atmosfera del “Natale dei Popoli”, una manifestazione che racconta culture e tradizioni provenienti da tutto il mondo. Uno dei momenti più emozionanti è stato il panorama sulla Campana dei Caduti, simbolo universale di pace. Il secondo giorno il gruppo si è diretto verso Tenno, borgo sospeso nel tempo che custodisce un’atmosfera autentica e quasi fiabesca, e poi nel pomeriggio hanno raggiunto Rango, uno dei borghi più autentici dell’altopiano del Bleggio.

”Desidero ringraziare di cuore tutti i partecipanti per lo spirito di condivisione che ha reso questa gita un’esperienza davvero piacevole, arricchita dal pic nic grazie alla disponibilità dei volontari” ha voluto dichiarare Walter Stucchi, presidente del Comitato Teca, al termine del viaggio, “Le gite organizzate da Teca riscuotono sempre grande apprezzamento, e questo entusiasmo ci incoraggia a proporre ogni anno nuove occasioni per stare insieme e scoprire luoghi ricchi di bellezza e storia. Un ringraziamento particolare va anche all’agenzia Eolo che, con la consueta professionalità, ha garantito un’organizzazione impeccabile. È grazie alla partecipazione e alla collaborazione di tutti che iniziative come questa continuano a crescere e a rafforzare il senso di comunità”.