Il “compleanno di Gio”: un aiuto alla ricerca

Una festa di compleanno che è diventata, anno dopo anno, un gesto d’amore. È quella organizzata dal «Comitato benefico con Gio», nato per ricordare il piccolo Giovanni Giacovelli di Figino Serenza, scomparso scomparso all’età di due anni, nel 2015, a causa di una rara malattia genetica.

La festa in suo ricordo

Ogni anno, nel giorno del suo compleanno, i genitori, Elisa Moscatelli e Matteo Giacovelli, trasformano il ricordo in un’occasione di solidarietà che unisce amicizia, musica e speranza.

L’edizione di quest’anno, l’undicesima, si è svolta alla Tessitura di Figino Serenza con la collaborazione della Scuola di cucina di Cinisello Balsamo. Centocinquanta i partecipanti, per una serata all’insegna della condivisione.

Racconta Matteo:

“Siamo contentissimi del risultato. Tutti si sono divertiti, hanno mangiato bene e c’era una bellissima atmosfera di festa, con musica dal vivo”.

Oltre 7mila euro per la ricerca

Il ricavato, pari a 7.700 euro, sarà devoluto all’ambulatorio di malattie metaboliche congenite dell’Ospedale San Paolo di Milano, rappresentato alla cena da una referente del reparto. Due le opzioni allo studio: finanziare una borsa di studio per un giovane medico specializzando, per favorire diagnosi più precoci, oppure creare un sistema di monitoraggio in tempo reale dei valori enzimatici nei bambini fragili, così da poter intervenire subito in caso di emergenza. Spiegano i genitori:

“Con la struttura, decideremo nei prossimi mesi a quale dei due progetti destinare i fondi”.

Per loro, è il modo più significativo per festeggiare il compleanno di Giovanni.