L'Istituto Comprensivo di Cucciago Grandate Casnate omaggia l'ex studente Mattia Naples e l'ex bidella Carla Balzaretti con due targhe ricordo.

Il Comprensivo di Grandate omaggia Mattia Naples e Carla Balzaretti con due targhe ricordo

Sarà una mattinata dal grande valore emotivo quella di domani, giovedì 27 ottobre 2022, per le comunità di Grandate e Casnate con Bernate. L'Istituto Comprensivo Cucciago Grandate Casnate, guidato dalla dirigente scolastica Raffaella Piatti per quest'anno scolastico, installerà infatti due targhe ricordo alla scuola primaria “Gianni Rodari” e alla secondaria "Luigi Carluccio" di Grandate. La proposta, approvata all'unanimità dal Consiglio d'Istituto, è arrivata dal presidente dell'organo rappresentativo della scuola, Dario Lucca.

Il primo appuntamento si terrà alle 10 alla scuola primaria di via Roma a Grandate dove, nel grande atrio del plesso, verrà installata una targa ricordo della storica bidella Carla Balzaretti, grandatese doc, mancata a 86 anni nel 2017. Ha lavorato alle scuole elementari del paese per oltre 20 anni, prima nell'edificio che oggi ospita le scuole medie, e successivamente in via Roma, crescendo simbolicamente generazioni di grandatesi. Era andata in pensione nel 1984.

Il secondo momento commemorativo prenderà il via alle 11 alla secondaria di via Volta 13, sempre a Grandate. Nella struttura sarà installata una targa in ricordo del giovanissimo Mattia Naples, giovane studente casnatese mancato nel 2014 dopo aver a lungo combattuto contro la malattia. L'intitolazione di un'aula delle scuole medie venne proposta al Consiglio d'Istituto dall'allora consigliera Maddalena Napolitano, sostenuta dall'ex maestra di Mattia, la consigliera ancora in carica, Rosa Altieri. Alla cerimonia sono stati invitati a partecipare la famiglia di Mattia, il sindaco di Casnate con Bernate, Anna Seregni, e il Consiglio comunale dei ragazzi di Grandate.