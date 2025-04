Il Comune attiverà i "Gruppi di Cammino"

L’Amministrazione comunale di Luisago, in collaborazione con Ats Insubria, propone i "Gruppi di cammino".

La presentazione della nuova iniziativa avverrà martedì 8 aprile, alle 20.30, in sala consiliare. Come relatori ci saranno la dottoressa Chiara Magro, referente di Ats Insubria, e il dottor Federico Ziella, chinesiologo e osteopata. Nel corso della serata verranno annunciati anche i capigruppo.

L'iniziativa

La consigliera Maura Simioni spiega così l'importanza del progetto:

"L'iniziativa nasce da una collaborazione con Ats Insubria, che, da un po’ di tempo, sponsorizza in vari paesi progetti di questo tipo. I gruppi rappresentano un’opportunità per fare attività fisica in compagnia e, contemporaneamente, scoprire il territorio che è intorno a noi. Ogni gruppo sarà guidato da un walk-leader, ovvero cittadini volontari che, come compito, devono gestire più persone in camminate organizzate, dato che sono formati per pianificare percorsi sicuri e accessibili".

La volontà di creare più Gruppi di cammino

La consigliera fa un’ulteriore specifica, sottolineando la possibilità di creare più gruppi:

"Noi parliamo di gruppi al plurale, perché c'è la possibilità che partano vari gruppi, in differenti giorni e fasce orarie, in modo da accontentare le esigenze di tutti. Infatti, la proposta si rivolge alla nostra intera popolazione: non è mai troppo presto, o troppo tardi, per adottare uno stile di vita corretto".

I Mercoledì della Salute

La creazione di Gruppi di cammino non è l'unica attività a favore della salute organizzate dall'Amministrazione. Spiega la consigliera: