Il Comune cerca location per matrimoni e unioni civili

Il Comune di Inverigo apre le porte ai privati per ampliare le possibilità di celebrare matrimoni e unioni civili in luoghi di particolare valore storico e architettonico.

Come presentare la domanda

Possono presentare manifestazione di interesse i proprietari (o coloro che possono legittimamente disporre dell’immobile) di strutture situate nel territorio comunale e dotate di particolare pregio storico, architettonico, estetico o turistico.

I locali proposti dovranno essere concessi in uso gratuito al Comune fino al 31 dicembre 2026 ed essere idonei, agibili, decorosi e accessibili al pubblico. È inoltre richiesto un allestimento minimo, tra cui: un tavolo per la sottoscrizione dell’atto pubblico, quattro sedute per sposi e testimoni, una sedia per il celebrante, bandiere italiana ed europea. L’idoneità degli spazi sarà verificata tramite sopralluogo da parte del personale comunale.

La manifestazione di interesse deve essere compilata sull’apposito modello disponibile online: la scadenza è il 19 dicembre 2025 alle ore 12. La domanda potrà essere inoltrata tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Inverigo oppure tramite PEC all’indirizzo: comune.inverigo@pec.provincia.como.it

Tutta la documentazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata alle notizie: per ulteriori dettagli e per scaricare i modelli consultare l’avviso pubblicato sul sito.

(Nella fotografia il comune di Inverigo)