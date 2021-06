Il Comune di Grandate, negli scorsi giorni, ha consegnato la Costituzione ai diciottenni del paese. Peccato che l'edizione non fosse aggiornata.

Il Comune consegna la Costituzione ai diciottenni, ma è l'edizione vecchia...

L'episodio è datato 2 giugno, durante la cerimonia ufficiale di consegna di una copia della Costituzione Italiana ai 25 neo diciottenni di Grandate e ai 5 nuovi grandatesi che hanno acquisito lo scorso anno la cittadinanza italiana. La Costituzione consegnata non è quella vigente, bensì con il precedente testo modificato con il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020.

A farlo notare è stato il capogruppo di UniAmo Grandate, Dario Lucca: "Come amministratore pubblico sono profondamente imbarazzato. La mancanza di dialogo dell'attuale compagine di governo con i gruppi di opposizione (che assieme rappresentano pur sempre il 65 per cento del corpo elettorale) produce anche questi pessimi risultati. Auspichiamo un rapido cambio di linea e di passo da parte del Sindaco Peverelli e del suo gruppo di maggioranza per evitare altre spiacevoli figure".