Il Comune di Bulgarograsso consegna agli studenti uno zaino e un libro

Consegna speciale alle scuole elementari di Bulgarograsso.

Il Comune consegna agli studenti uno zaino e un libro

Il vicesindaco Veronica Clerici ha spiegato: "Come ogni anno, questa mattina abbiamo distribuito gli zainetti in cui abbiamo inserito un libricino che abbiamo fatto in collaborazione con l'associazione Fantasy. Ha il titolo di "Italiani o It-alieni" e racconta la storia di personaggi che hanno fatto la storia italiana, con riferimenti alla nostra Costituzione. E' stato sponsorizzato dalle attività di Bulgaro, che ringraziamo (la farmacia, la pizzeria Yelken, La nuova carrozzeria appianese, Acconciature Zinetta e Morena, Peverelli, L'Apina, Il capriccio, Ctsm, Tessitura Corti e la Torre auto). All'interno c'è anche un saluto e uno scritto da parte del sindaco Fabio Chindamo e del presidente dell'Anci".

L'assessore alla Cultura, Maddalena Baitieri ha poi aggiunto: "Si tratta di un libretto che fa il punto della situazione sui doveri civici anche per i bambini. Partendo da piccoli gesti quotidiani, serve che i nostri piccoli cittadini inizino a comportarsi in modo civile, prendendo anche spunto dai grandi personaggi. Così si inizia a vivere la cittadinanza attiva". L'idea è anche quella di invitare a scuola l'autore, Roberto Alborghetti per fare in modo che possa presentare il libro direttamente ai bambini.