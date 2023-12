Il Comune di Erba si prepara al lancio dei palloncini, ma il Circolo "Ilaria Alpi" chiede di non farlo

Dopo che l'ordinanza del Comune di Alzate Brianza aveva sollevato la problematica del lancio dei palloncini in quel caso si trattava proprio di una decisione presa dal Comune per evitare l'inquinamento ambientale con il lancio in cielo e la dispersione di plastica, il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" torna sulla stessa tematica, questa volta chiedendo al Comune di Erba di rinunciare al lancio dei palloncini previsto per l'8 dicembre.

La richiesta

"Come Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" abbiamo chiesto, per iscritto, al Comune di Erba di rinunciare al lancio dei palloncini, previso in occasione dell'evento prenatalizio fissato per l'8 dicembre. Nella email inviata, la nostra associazione ha spiegato i motivi della richiesta di evitare il lancio dei palloncini. Abbiamo infatti ricordato che i palloncini, una volta ricaduti al suolo, determinano una dispersione di plastiche e, con la loro degradazione, di microplastiche; questo oltre a costituire un possibile pericolo per la fauna. Quest'ultimo pericolo vale anche per i palloncini in lattice cosiddetti 'biodegradabili', che possono in ogni caso arrecare danni all'ambiente e agli animali.

In più, visto che il Comune ha affermato che l'iniziativa è stata richiesta dalle famiglie, rispondiamo che l'eventuale rinuncia al lancio dei palloncini può essere spiegata anche direttamente agli stessi bambini, che sicuramente comprenderanno che tale rinuncia è a fin di bene poiché fatta a favore dell'ambiente e degli animali. Su questo siamo anche disposti a spiegare noi ai bambini queste motivazioni, convinti che sicuramente comprenderanno le motivazioni, vista la spiccata sensibilità dei più piccoli sui temi dell'ecologia e della tutela degli animali.

Abbiamo anche ricordato il nostro appello, che avevamo diffuso in passato, rivolto ai Comuni del territorio, proprio per introdurre un divieto al lancio dei palloncini. In tal senso ricordiamo la recente Ordinanza adottata dal Comune di Alzate Brianza, anche a seguito di nostra email; la stessa Proloco di Alzate ha trovato in pochi giorni un'alternativa al lancio dei palloncini, inizialmente prevista per lo scorso 26 novembre. Anche il Comune di Monza che ha adottato questo tipo di provvedimento.

Auspichiamo che il Comune di Erba rinunci al lancio dei palloncini, per l'evento del 8 dicembre (ma anche per i prossimi eventi), trovando, in sostituzione, altre iniziative per far divertire i bambini, senza inquinare l'ambiente".