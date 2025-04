Il Comune di Faloppio organizza dei laboratori di Pasqua

Il Comune di Faloppio promuove i laboratori di Pasqua: attività completamente gratuite per le famiglie e i loro bambini.

Al centro sportivo pronti i laboratori di Pasqua

Nel pomeriggio di sabato 12 aprile, tra le 14.30 e le 18, si svolgeranno delle attività al centro sportivo di via Falcone, a Faloppio. Il Comune ha predisposto tre laboratori, condotti da Alessandra Salmaso, psicomotricista relazionale e consulente olistica perinatale. Inizialmente, tra le 14.30 e le 15.15, si terrà il laboratorio baby sensorialità per bambini dai 2 ai 6 mesi. A partire dalle 15.30, fino alle 16.15, è previsto un gioco psicomotorio per bambini da 1 a 5 anni. Infine, dalle 16.30 alle 17.15 ci sarà un laboratorio baby gym per bambini dai 6 ai 12 mesi.

Inoltre, tra le 14.30 e le 17.30, verrà messo a disposizione del materiale per gioco libero e attività creative per bambini di tutte le età e a cui le famiglie potranno accedere liberamente. Durante tutto il pomeriggio, invece, sarà presente Barbara Colours, che condurrà l'attività trucca bimbi. La giornata si svolgerà anche in caso di maltempo, al chiuso.