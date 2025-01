Il Comune "dimentica" la Memoria e convoca la seduta consiliare

L'evento fa parte delle celebrazioni ufficiali dell'Amministrazione per ricordare le vittime della Shoah

Ai consiglieri preclusa la possibilità di prendere parte

Prima l’Amministrazione comunale di Erba organizza gli eventi legati alla Giornata della memoria e in seguito, proprio per la serata dedicata al ricordo delle vittime della Shoah, convoca una seduta consiliare. Impedendo così, di fatto, la presenza di tutti i consiglieri a un momento ufficiale. Per lunedì, 27 gennaio, alle 21, è previsto uno spettacolo teatrale che rientra nel programma ufficiale del Comune, ma alle 20 avrà inizio la seduta consiliare.

Una scelta che non è piaciuta all'opposizione

A contestare questa scelta è la rappresentanza del Partito democratico in Consiglio comunale, guidata da Alberta Chiesa:

"Siamo rimasti allibiti per la mancanza di attenzione verso un evento tanto importante che è al di fuori di qualsiasi colore politico. Un atteggiamento che ci lascia l’amaro in bocca perché così facendo si sottovaluta questa commemorazione che qualsiasi consigliere avrebbe il diritto di poter celebrare. Invece, ci è stata preclusa la possibilità di partecipare a un’iniziativa che è organizzata tra l’altro dalla stessa Amministrazione comunale".

Scadenze improrogabili

Il presidente del Consiglio comunale, Claudio Ghislanzoni, ha spiegato che le ragioni della convocazione del Consiglio comunale proprio nella Giornata della memoria sono da riferire a scadenze improrogabili: