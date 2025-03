Il Comune diventerà "Borgo della musica"

Carimate diventerà un "Borgo della musica": il progetto della Pro loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di riportare la musica al centro di Carimate sta diventando realtà.

Spiega così Antonio Caccamo l'iniziativa della Pro loco:

"Tra il 1976 e il 1986 a Carimate hanno operato gli Stone Castle Studios al Castello. Fondati da Antonio Casetta, negli studi sono stati registrati brani di cantanti come Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Enrico Ruggeri e Eugenio Finardi. In quegli anni la musica era al centro di Carimate.Tra le nostre idee c’è anche quella di ricostruire la storia degli Stone Castle Studios e la storia di Carimate in quegli anni con gli lp, le foto, i documenti e i video di quel periodo e riusciamo a farlo grazie anche a Simone Casetta, figlio del fondatore".