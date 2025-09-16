Il Comune è “amico dei ciclisti”

“Bike friendly”: è così che diventerà presto il Comune di Fino Mornasco. In questi giorni si sta provvedendo all’installazione di diversi cartelli che inviteranno gli automobilisti a mantenere il metro e mezzo di distanza di sicurezza, stabilito per legge, in caso di sorpasso di un ciclista.

La collaborazione con Antonio Cortese

A promuovere l’iniziativa con l’Amministrazione comunale è Antonio Cortese, “Ambasciatore del rispetto per i ciclisti in Lombardia”. Cortese, ciclista, è da anni testimonial dell’Associazione Io Rispetto il Ciclista e Accpi (Associazione ciclisti professionisti italiani) ed è in prima linea nella nostra regione per sensibilizzare cittadini, automobilisti e istituzioni sull’importanza dell’equa convivenza tra tutti gli utenti della strada. Spiega Cortese:

“Purtroppo in Italia deteniamo il record più alto in Europa come percentuali di morti per ogni km pedalato: ogni 35 ore muore un ciclista. L’obiettivo è quindi quello di sensibilizzare gli automobilisti sul fatto che in strada ci sono anche pedoni e ciclisti e i cartelli affissi sono uno dei mezzi utilizzati a questo scopo”.

L’inaugurazione il 27 settembre

Nel corso degli anni Cortese ha trasformato una battaglia personale e dell’Associazione in una campagna civica di grande impatto sociale, contribuendo a costruire strade più sicure. Conferma l’attivista:

“Sono numerosi i Comuni che hanno scelto di installare cartelli Salvaciclisti. Fino Mornasco si unirà a loro e il 27 settembre, alle 10.30, ci sarà la cerimonia ufficiale di inaugurazione dei nuovi cartelli”.

Una serata sulla sicurezza

Aggiunge Niccolò Introzzi, assessore allo Sport, volontariato, associazionismo e grandi eventi:

“Abbiamo conosciuto Antonio tramite l’associazione Pedale Finese. Cortese è un ciclista e attivista su un tema importante e ci ha spiegato quello che da anni sta portando avanti con l’associazione. Tanti comuni stanno mettendo una segnaletica apposita e ci siamo uniti anche noi: di fatto il nostro è un paese centrale, con strade importanti e un flusso ingente di mezzi e ciclisti e questa sensibilità diventa ancora più importante”.

Ma i cartelli non saranno l’unica iniziativa bike friendly del paese. Conclude l’assessore: