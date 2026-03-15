Il Comune e i volontari puliscono, gli incivili continuano a sporcare

Il Comune di Olgiate Comasco e i volontari si sono rimboccati le maniche per la Giornata del Verde pulito, purtroppo i maleducati continuano a colpire.

Il Comune e i volontari insieme per l’ambiente

La Giornata di sensibilizzazione e raccolta di rifiuti ha aggregato una ventina di partecipanti: sabato 7 marzo all’opera anche la Protezione civile e alcuni giovanissimi della scuola media. Pulite varie zone, con particolare attenzione alla Variantina e ai parchi comunali.

La pulizia dei parchi

Proprio nei parchi pubblici di Villa Peduzzi e Villa Camilla sono stati recuperati e smaltiti parecchi rifiuti. Un segno di concreta attenzione. Gli alunni hanno pulito la zona intorno alla scuola media. In particolare, hanno raccolto mozziconi di sigaretta riempiendo tre bottiglie di plastica.

Incivili ancora in azione

Purtroppo, però, basta fare un giro nei parchi per capire che la maleducazione continua a lasciare tracce. Cartoni della pizza, bottiglie e lattine abbandonate, dimostrazione che la battaglia contro gli incivili è ancora lunga.