Il Comune ha aderito a Ville Aperte

L’amministrazione comunale di Carimate ha aderito alla rassegna Ville Aperte, manifestazione che ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. All'adesione lavorano da tempo la Pro loco, l'assessora alla Cultura, Anna Longatti, e la biblioteca.

Il Comune parteciperà all’appuntamento autunnale, che si terrà il 20, 21, 27 e 28 settembre. Spiega Antonio Caccamo della Pro loco:

"Il nostro paese è ricco di beni culturali ed era un peccato non partecipare. Abbiamo quindi contattato i referenti della manifestazione, è già stata fatta una delibera di Giunta e abbiamo anche già realizzato l’itinerario: si partirà dall’esterno del Castello per poi andare a Santa Maria dell’Albero e proseguire fino al Golf di Carimate, dove c’è un piccolo museo dedicato alla sedia “Carimate” disegnata da Vico Magistretti e realizzata da Cassina. Il percorso si concluderà ammirando lo splendido lampadario in vetro di Murano nell’ufficio del sindaco in municipio".