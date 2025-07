Il Comune interpella gli anziani: questionario per 1.800 cittadini

L'iniziativa

Il Comune di Lurate Caccivio vuole conoscere i bisogni e le esigenze della terza età.

Un questionario per conoscere le esigenze degli anziani residente a Lurate Caccivio.

Questionario per 1.800 anziani

A Lurate Caccivio sono 1.834 le persone over 70 e il sindaco Serena Arrighi ha deciso di passare dalle parole ai fatti. In predicato, infatti, c’era la redazione di un sondaggio in modo da saggiare i reali bisogni di una parte della popolazione. Nei prossimi giorni, il questionario, accompagnato da una lettera di presentazione, verrà distribuito ai soggetti interessati.

Sostegno e vicinanza

"Le Forze dell’ordine avevano richiesto ai Comuni di distribuire il classico vademecum contro le truffe - interviene il primo cittadino - Abbiamo colto l’occasione per raccogliere, da una parte, le opinioni degli anziani e, dall’altra per far conoscere i servizi offerti sul territorio". Arrighi fa riferimento, ad esempio, ai pasti a domicilio, all’assistenza domiciliare, al prelievo del sangue direttamente a casa, al sostegno affitto e all’aiuto bollettazione. "Vorremmo poi sapere cosa manca a Lurate Caccivio ed è propedeutico alla realizzazione del centro diurno. In questo caso per decidere quali servizi offrire".