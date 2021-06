Oggi è in programma uno sciopero dei lavoratori del comparto di igiene ambientale, in molti Comuni salterà quindi il ritiro della raccolta differenziata. A Grandate l'Amministrazione comunale ha invitato i cittadini a non esporre i rifiuti, salvo poi fare lei stessa diversamente.

Il Comune invita i cittadini a non esporre i rifiuti "per preservare il decoro urbano", ma "dimentica" i suoi

Questo l'avviso che nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito e sulle pagine social istituzionali: "Si avvisa la cittadinanza che, a causa dello sciopero generale del comparto igiene ambientale, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti per il giorno mercoledì 30 giugno 2021 non sarà garantito. Si invita la cittadinanza a non esporre i rifiuti al fine di preservare il decoro urbano".

Peccato però che il Comune stesso non abbia rispettato l'avviso. A svelarlo, con tanto di foto, è il consigliere comunale di UniAmo Grandate, Dario Lucca.