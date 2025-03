Il Comune lancia il progetto "Adotta un’area verde"

Il Comune di Asso lancia un nuovo progetto dedicato a tutti coloro che vogliono prendersi cura delle aree verdi di proprietà comunale: "Adotta un’area verde".

Convenzione per due anni

L’invito è rivolto ad aziende, società, enti e associazioni o altri soggetti interessati a migliorare il proprio paese attraverso l’adozione di aiuole o di aree verdi pubbliche.

"I soggetti interessati all’iniziativa si assumeranno gli oneri di manutenzione del manto erboso e messa a dimora di fiori ed essenze nelle aree individuate - si legge nell’avviso pubblicato nei giorni scorsi sul sito web dell’ente - Il gestore si dovrà impegnare, utilizzando le proprie attrezzature, ad eseguire le opere di taglio del manto erboso e di realizzazione/allestimento/manutenzione dell’aiuola/spazio pubblico presa in gestione secondo la proposta presentata ed accettata dall’ufficio preposto all’esame della stessa".

La convenzione durerà due anni e potrà riguardare una delle cinque aree individuate: "Il Comune di Asso assegna al privato l’area/aiuola nello stato di fatto in cui essa si trova. L’area/aiuola affidata al gestore conserva la propria destinazione pubblica e non è consentito nessun utilizzo esclusivo e/o privatistico. In particolare non è ammesso limitare in alcun modo l’accesso e la fruibilità dell’area pubblica".

I lotti da "adottare"

Sono cinque i lotti che potranno essere tutelati: il primo lotto comprende l’area verde del parco della Vallategna e l’aiuola di viale Remo Sordo; il secondo l’aiuola dell’area "condominio Locanda"; il terzo lotto tre aiuole all’incrocio tra via Caslino e via De Gasperi, un’aiuola in piazza S. Maria in Angeretta, le aiuole del Ponte nuovo di Scarenna e un’aiuola all’incrocio tra via Gramsci e via Oltolina; il quarto lotto la rotatoria di largo Saint Peray, le aiuole all’ingresso delle scuole e le aiuole all’ingresso del Prato dei Piccoli; infine l’ultimo lotto le aiuole delle Scale Bolgeri.

Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura entro martedì 18 marzo alle 12 a mezzo pec o mediante consegna diretta al protocollo: tutte le informazioni sul sito web del Comune di Asso.