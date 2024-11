Il Comune non fa la differenziata: richiamati gli uffici e la ditta delle pulizie

Il Comune di Olgiate Comasco sensibilizza a destra e a manca per incentivare la raccolta differenziata tra i cittadini. Ma in Municipio i rifiuti non vengono differenziati e finiscono nello stesso sacco.

Municipio "pizzicato"

Agli occhi attenti di un residente non è sfuggita la fila di sacchi esposti all’esterno di Palazzo Volta. Trasparenti, quindi con vista "aperta" sul contenuto: carta e plastica accumulati nello stesso sacco, senza la necessaria suddivisione dei materiali di scarto.

Chi controlla il controllore? La domanda è sorta spontaneamente a chi, smartphone in mano, ha immortalato la sorprendente raccolta non differenziata. Fotografia segnalata, poi, alla nostra redazione. Andando a fondo della vicenda, ne abbiamo chiesto conto all’assessore Renato Spina, delega alla Transizione ecologica.

Proprio lui, che in prima persona si batte per migliorare ogni anno la percentuale della raccolta differenziata, è rimasto allibito vedendo come e quanto il Municipio non sia coerente nel differenziare correttamente i materiali di scarto prodotti dagli uffici comunali.

