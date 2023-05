Il Comune saluta gli amici spagnoli

La scuola "Puecher" di Erba saluta gli amici spagnoli

Erasmus che bella esperienza

Dal 7 al 17 maggio dodici studenti e tre docenti dell’istituto «Salvador Ruede» di Velez, in Spagna, saranno ospiti della scuola media «Puecher», all’interno del progetto Erasmus. Per gli studenti erbesi ospitanti è stata l’occasione per rinforzare il legame instaurato durante la loro permanenza in Spagna a marzo. Nei dieci giorni in cui gli spagnoli sono rimasti in città, oltre ai laboratori di fotografia digitale, stampante 3D, robotica e fumetto, un’uscita in barca a vela a Dervio, un pranzo al liceo «Porta» con visita al Giardino dei Giusti, una visita a Milano, l’escursione al Terz’Alpe e un concerto delle classi musicali.

Il saluto ufficiale si è svolto martedì pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Erba alla presenza dell'assessore all'istruzione del Comune Anna Proserpio. In sala Consiglio gli alunni italiani, quelli spagnoli, gli insegnanti e le famiglie che hanno ospitato.