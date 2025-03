Il Comune si prepara a festeggiare il 75° della ricostituzione

Il Comune di Novedrate si appresta a festeggiare il 75° anniversario della ricostituzione del Comune che avvenne il 5 aprile 1950.

Sono diverse le iniziative che l'attuale Amministrazione comunale ha organizzato per celebrare questo importante anniversario.

Consiglio comunale aperto

Si inizierà giovedì 13 marzo 2025 con un Consiglio comunale aperto con la partecipazione degli amministratori delle passate legislature al Salone Polivalente alle 20. Il Consiglio comunale sarà preceduto, alle 19.30, dall'apertura della vecchia Sala consiliare del Comune in Villa Casana, in piazza Umberto I.

Durante il consiglio comunale ci sarà l'approvazione dell'ordine del giorno sul riconoscimento e sulla promozione del ruolo delle Autonomie locali nell'ordinamento costituzionale della repubblica italiana e verrà presentato anche il logo dell'anniversario e dell'annullo filatelico.

Una camminata e due mostre

Gli eventi di celebrazione del 75° anniversario di ricostituzione proseguiranno anche nei giorni successivi. Domenica 16 marzo alle 9.30 il Gam (Gruppo Amici della Montagna) curerà la camminata "Quater pass nel nost paese" e alle 11 aprirà al Salone polivalente la mostra "Associazionismo e volontariato nei 75 anni della nostra comunità", seguita, alle 11.30, dall’apertura dell’esposizione, in Villa Casana, di "Novedrate tra storia, cultura, fede e identità".

Le celebrazioni del 5 e 6 aprile

I festeggiamenti culmineranno il 5 e 6 aprile. Sabato 5 ci sarà la cerimonia del 75° anniversario nel parco di Villa Casana. Alle 10.30 verrà eseguito l’inno d’Italia e ci sarà l’inaugurazione del parco storico di Villa Casana, riqualificato grazie al contributo di Regione Lombardia. Dopo gli interventi delle autorità e la benedizione del parroco ci sarà il taglio della mostra storica del 75° della Ricostituzione e sarà attivo il servizio temporaneo Poste Italiane di annullo filatelico. Alle 20.30 al Salone polivalente ci sarà il concerto in dialetto "Paes e Dialet tra storie e canzoni" con Walter di Gemma e i Girabachitt.

Infine, domenica 6, la messa della 10 sarà animata dalla Corale Carpoforiana, alle 11.30 ci sarà la deposizione al cimitero della corona di fiori in ricordo dei sacerdoti e dei militari caduti in guerra. Alle 15.30 si svolgerà "Un pomeriggio tutto..Musiche personaggi e memorie di un paese che vive la storia" in Villa Casana. Alle 18 verrà presentata la «Galleria dei sindaci e l’Albo dei Benemeriti e alle 18.30 si terminerà con un brindisi.