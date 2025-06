Il Comune va a caccia di volontari

Al via la campagna, a Lurago Marinone, di reclutamento per quei volenterosi volontari che vogliono dedicare parte del loro tempo libero al servizio di altri. Questo il proposito dell'Amministrazione comunale, tramite i Servizi sociali, che ha siglato una convenzione specifica con l’associazione "ViviAmo" (ente del terzo settore) con sede nel vicino Comune di Fenegrò.

L'appello lanciato dal Comune

L’appello è finalizzato alla ricerca di volontari disponibili a svolgere occasionali servizi di pubblica utilità per i cittadini luraghesi che non hanno la possibilità di accedere ai servizi a pagamento presenti sul territorio. I requisiti per poter diventare volontari civici sono, tutto sommato, non pretenziosi e alla portata della gran parte dei residenti. Occorre, infatti, essere maggiorenni e, preferibilmente, in possesso della patente di guida (categoria B). Ce ne parla il primo cittadino Luigi Berlusconi, che sta seguendo da vicino l’iniziativa: "Abbiamo diverse esigenze alle quali far fronte, tra cui la necessità di dover portare una ragazzina a scuola tutte le mattine. La famiglia non dispone di mezzi per poterla trasportare e pertanto si rende indispensabile l'affidamento di questa incombenza a uno o più volontari".

Mezzo di trasporto messo a disposizione dal Comune

Il Comune metterà a disposizione il mezzo di trasporto (l'auto in dotazione al Municipio) e al volontario rimarrà il compito della guida dello stesso e l’eventuale accompagnamento alla struttura scolastica. "Abbiamo alcune richieste, soprattutto da parte di persone anziane, anche per compiti quali la spesa settimanale o il doversi recare dal medico o in strutture sanitarie per delle visite - aggiunge il sindaco - Alcune persone, per problemi economici, non hanno la possibilità di far fronte a queste necessità in altro modo. Sul territorio già ci sono delle associazioni di volontariato, ma per questi trasporti chiedono la corresponsione di una tariffa, che non tutti posso sostenere".

Convenzione con "ViviAmo"

Il Comune ha stipulato una convenzione con il sodalizio fenegrolese, che opera già da alcuni anni sul territorio. "L’associazione “ViviAmo” già è strutturata con dei volontari - conclude Berlusconi - ma non nascondo che mi piacerebbe poter cogliere la disponibilità anche di alcuni cittadini luraghesi". Per eventuali manifestazioni d’interesse o anche solo per ottenere maggiori informazioni è possibile prendere contatto con l’ufficio dei Servizi sociali attraverso l’email (servizisociali@comune.luragomaarinone.co.it) o telefonicamente al numero 031-895565 (interno 1) negli orari di apertura al pubblico.