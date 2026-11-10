Il concerto del coro degli Alpini

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Il coro Ana «Sandro Marelli» di Fino Mornasco sta scaldando la voce: in arrivo due appuntamenti, uno a Fino Mornasco, l’altro a Seregno.

Il Festival Corale Regionale 2026

La fomazione finese partecipa al Festival Corale Regionale 2026, una manifestazione dedicata alla valorizzazione della coralità lombarda. Dopo il concerto di apertura, che si è svolto il 25 ottobre 2026 a Bergamo, e che ha visto esibirsi il Tolzer Knabenchor, tra il 13 e il 15 novembre la kermesse propone una serie di concerti diffusi con i cori dell’Associazione Regionale.

L’esibizione del coro Sandro Marelli

Due saranno gli appuntamenti che vedranno impegnati i coristi del Sandro Marelli. Il primo sarà venerdì 13 novembre all’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno (MB). Dalle 21, il coro finese si esibirà con anche il coro Alpa 1984, città di Caravaggio (BG) e il coro Il Rifugio, città di Seregno.

Il concerto “in casa”

Sabato 14 novembre, invece, il coro Ana Sandro Marelli si esibirà in casa, in sala Ottagono, in via Brera a Fino Mornasco, dividendo il palcoscenico con il Ghiricoro, coro misto con repertorio vocal pop e rinascimentale di Lurate Caccivio.

L’appuntamento, si terrà, appunto, in sala Ottagono alle 21.