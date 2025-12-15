Il concerto di Natale celebra i 105 anni della banda

Una storia lunga 105 anni, fatta di note, passione e profondo legame comunitario: è il traguardo che il Corpo Musicale “Mons. G. Nava” di Lurago d’Erba si appresta a celebrare con il concerto “Musica a Corte”, in programma per martedì 23 dicembre alle 21 nella sala della comunità dell’oratorio San Luigi, a chiude ufficialmente i festeggiamenti per oltre un secolo di attività ininterrotta.

Un viaggio nella storia di una delle bande più longeve del territorio

L’evento prenderà il via con le note energiche di Jubilateo e sarà un vero e proprio viaggio attraverso la storia e l’identità di una delle realtà musicali più longeve del territorio. Fondato nel 1920, il Corpo Musicale “Mons. G. Nava” ha saputo resistere, reinventarsi e crescere generazione dopo generazione.

“Oggi non celebriamo soltanto la musica. Oggi celebriamo 105 anni di storia, 105 anni di passioni intrecciate, di volti, di note che hanno accompagnato la vita di un’intera comunità, la nostra comunità – dichiara il presidente Paolo Conti.

“La musica è la nostra voce, e dopo 105 anni, quella voce è più forte che mai. In ogni nota che eseguiremo, c’è il respiro di chi c’è stato e la promessa di chi verrà – ha aggiunto il direttore artistico e musicale, il Maestro Umberto Valesini, che dirige la società dal 2016 –‘Musica a Corte’ è un invito a riscoprire insieme, quel senso di appartenenza e gioia condivisa che ci lega alla comunità di Lurago d’Erba e che ci responsabilizza. Oggi più che mai ci sentiamo responsabili di infondere passione, ma soprattutto costruire un futuro luminoso. Sarà una festa sonora indimenticabile” .

Il Corpo musicale si esibirà in musiche di Samuel R. Hazo, Andrea Secondo Morello, Alfred Reed (nel 20° anniversario della scomparsa), Teresa Procaccini e altri. L’evento è a ingresso libero e la comunità è invitata.