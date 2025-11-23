Il consigliere dà le dimissioni: andrà a vivere in Australia

Da Albavilla alla terra dei canguri: scelta di vita drastica per il consigliere comunale Ottavio Dotti, 28 anni, che ha rassegnato le dimissioni dall’Amministrazione per trasferirsi in Australia.

“Voglio cambiare vita”

Originario di Albavilla, di professione geometra in un’azienda di serramenti ad Albese con Cassano e personal trainer, il giovane ha deciso di lasciare tutto e prendere un biglietto di sola andata per Perth, con partenza il prossimo sabato 29 novembre. L’obbiettivo è lanciarsi in una nuova sfida, migliorare la conoscenza dell’inglese e scoprire una realtà del tutto diversa dalla nostra.

«Questa idea di cambiare vita radicalmente mi balenava nella testa da un po’ di anni – spiega Dotti – Quest’anno, poi, ho fatto un viaggio da solo in Vietnam e da lì ho iniziato a pensare a tante cose: fantasticavo, un po’ per gioco e sempre di più ha iniziato a solleticarmi un’idea che in realtà avevo da quando ero già molto più giovane».

Dotti partirà da solo, senza vincoli, e per staccarsi completamente dalla routine. «Intanto l’obbiettivo è imparare l’inglese molto bene – sottolinea Dotti – Sono una persona che ama le sfide nuove, “buttarmi”: e questa è una bella sfida. Ho deciso di andare a Perth per cambiare completamente vita. Ci provo: mi sono già informato e ho potuto constatare che se si ha voglia di fare l’Australia è un Paese meritocratico, c’è la possibilità di trovare lavoro. E io non ho vincoli: sono aperto a qualunque proposta e opportunità. Mi è stato chiesto quanto starò: per ora ho un volo di sola andata con partenza il prossimo sabato, 29 novembre. Ho scelto l’Australia perché mi attira moltissimo come Paese, il suo clima».

Una scelta legata anche da desiderio di cambiare completamente. «Mi è stato detto che per imparare bene l’inglese avrei potuto anche scegliere Londra, o l’Inghilterra in generale – ancora Dotti – Ma se penso all’Australia penso a un Paese libero, soleggiato, al mare. Chiaramente non andrò in vacanza, ma per conoscere una realtà che si stacca completamente da quella dove mi trovo ora. Ho qualche conoscenza che vive lì, ma il mio obbiettivo è conoscere gente nuova, persone del posto, entrare pienamente in contatto con questa nuova realtà».

L’esperienza sarà anzitutto un’importante occasione di crescita. «Mi avvicino ai trent’anni e ho capito che è arrivato il momento giusto per provare a fare questa esperienza – aggiunge – Penso che sia il periodo della vita perfetto per partire e per affrontare una sfida così grande. Da questa esperienza mi aspetto sicuramente un’importante occasione di crescita: dovrò cavarmela al 100% da solo in tutto, sarà una vera e propria scuola di vita. Se penso a cosa farò domenica prossima non lo so, e non so come andrà: ma mi sembra un bello stimolo per andare. Mi mancherà sicuramente Albavilla – ancora Dotti – Un paese in cui sono cresciuto e in cui mi trovo bene. Ma in questo momento mi sta un po’ strettto, ho voglia di conoscere persone, culture e stili di vita diversi. Chi mi conosce bene sa che ho sempre voluto farlo, ma ho rimandato a lungo. Mi mancheranno sicuramente la famiglia e gli amici, ma so che chi conta resterà con me. Non sarà facile ma sono pronto».

Dotti ha speso parole positive nel tracciare il bilancio della sua esperienza da consigliere comunale di maggioranza, durata due anni. «E’ stata anche questa una bella sfida – afferma – I cittadini mi hanno votato per questa carica ed è stato bello, mi ha permesso di vivere il paese in un modo diverso rispetto a prima, vedere problematiche che magari non avrei avuto modo di vedere diversamente. Ora però sono pronto e “carico” per una nuova vita».