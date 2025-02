Il consigliere di Grandate Dario Lucca racconta la sua malattia

"La condivisione è una delle migliori medicine per chi combatte contro un tumore".

Martedì 4 febbraio si è celebrata la Giornata mondiale contro il cancro e Dario Lucca, consigliere comunale a Grandate, proprio recentemente, ha toccato con mano cosa voglia dire affrontare un tumore.

La testimonianza del consigliere

Racconta così Lucca:

"Io, dopo qualche controllo, l’ho scoperto il 10 agosto 2024, praticamente nella notte di San Lorenzo, quando cadono le stelle. A me, invece, è caduta addosso una stella un po’ pesante e inaspettata, ovvero la diagnosi di cancro al pancreas. Ho condiviso subito tutto con mia moglie e i miei due figli. A ottobre, poi, ho iniziato a raccontare una parte del mio percorso anche sui social, mi sono accorto come la condivisione mi facesse stare meglio. Chiudersi in se stessi è il vero pericolo. Per annunciare il mio tumore su Facebook, ho rivelato anche la storia del mio gatto. Pure lui, proprio in quel periodo, è stato colpito da un cancro, nel suo caso alla gola. Il suo problema, purtroppo, sembra incurabile, ma il mio bel micio è ancora qui con me".

Per quanto riguarda il percorso clinico, ma anche umano, Dario Lucca racconta le tappe che ha vissuto in questi mesi:

"Dopo qualche sintomo anomalo, ho fatto degli esami più approfonditi. Purtroppo è venuto fuori un tumore complesso, difficile da individuare con precisione. I medici hanno preferito non fare cicli di chemioterapia e programmare direttamente l’operazione, che è avvenuta con successo a inizio gennaio. Io avevo già messo in conto anche di non uscirne vivo, bisogna essere realisti, invece poche ore dopo l’intervento mi sono messo a suonare il pianoforte nella hall dell’ospedale. Magari erano note stonate, ma sicuramente uscivano dal profondo della mia anima. Ora sto aspettando l’esame istologico per dire di aver sconfitto, con certezza, il tumore. Il 13 febbraio dovrei sapere qualcosa in più, spero che quello possa essere il momento più bello di tutta questa storia".

La paura di non farcela

Dal punto di vista emotivo, chi convive con un ospite non gradito, come un tumore, è messo a dura prova:

"Chiaramente è impossibile non avere paura. Soprattutto inizialmente si finisce in un vortice di pensieri e sensazioni. Ma dalla paura poi può nascere quella forza che serve per combattere contro un male così violento".

La malattia ha lasciato anche un insegnamento a Dario Lucca:

"In questo periodo difficile ho compreso veramente quanto la vita sia ricca di sfumature, che spesso non riusciamo a cogliere, perché veniamo travolti da una quotidianità ricca di cose inutili. Da mesi vedo un pettirosso nel mio giardino, anche lui rappresenta una vita che merita rispetto, quindi piuttosto che sprecare energie in polemiche per la politica, preferisco dare più attenzione a quel piccolo animale e dargli da mangiare per vivere".

Il messaggio alle altre persone colpite dalla malattia

Infine, Dario Lucca manda un messaggio a tutte quelle persone che, in questo momento, si ritrovano a dover affrontare il cancro: