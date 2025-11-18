Il Consiglio comunale ricorda Invernizzi: consegnata una pergamena alla famiglia

Il Consiglio comunale di Alzate Brianza ricorda Franco Invernizzi: una vita spesa per gli altri e per la comunità. Toccante momento di ricordo ieri sera, lunedì 17 novembre 2025, nella seduta consiliare in sala civica.

“Un grande uomo che ha lasciato un vuoto nella comunità”

L’iniziativa è stata organizzata in memoria dell’uomo scomparso nel maggio 2023: aveva fondato negli anni Ottanta l’associazione L’Ortica ed era un vero e proprio pilastro del Circolo Ambiente Ilaria Alpi. Aveva inoltre ricoperto il ruolo di consigliere comunale per cinque anni tra i banchi dell’opposizione, dal 1985 al 1990, nel mandato di Giovanni Pontiggia, e poi dal 1995 al 1999 con sindaco Ernesto Mauri, ancora un volta tra le fila della minoranza.

Ad aprire il momento di commemorazione è stato Antonio Bertelè del Circolo Ilaria Alpi, che ha definito Invernizzi “un grande uomo, la cui scomparsa lascia un grande vuoto”. Bertelè ha ricordato il grande impegno di Invernizzi nella fondazione de L’Ortica e nelle attività a tema ambiente, che in più occasioni hanno coinvolto anche ragazzi con disabilità.

A prendere la parola è stato il sindaco Paolo Frigerio:

“A lui dobbiamo la nascita dell’associazione L’Ortica, delle Giornate del Verde Pulito e tante iniziative come la gita in treno fino a Meda con la celebrazione della messa nel bosco. Negli anni aveva inoltre in più occasione divulgato i valori del rispetto del’ambiente anche ai ragazzi con disabilità. In due legislature ho avuto inoltre modo di stimarlo, anche se eravamo in gruppi diversi. Ha sempre fatto il suo incarico con grande rispetto e confronto sereno e costruttivo, mettendo al centro la comunità. Il nostro rapporto è stato umano e basato su una profonda stima reciproca, anche se con voti diversi in consiglio e opinioni diverse. Franco è stato un esempio di coerenza, generosità e disponibilità. Il suo ricordo appartiene al patrimonio collettivo del paese”.

Successivamente il primo cittadino ha consegnato una pergamena alla moglie Paola e alla figlia Chiara ed è stata mostrata una targa in legno realizzata per il suo ricordo, davanti alla sala consiliare gremita di alzatesi che hanno voluto commemorare l’amato consigliere e volontario.

(Nella foto la consegna della pergamena, in basso Franco Invernizzi)