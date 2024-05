Il coro Convivia Musica compie quarant’anni

Tre concerti per festeggiare i 40 anni del coro femminile di Arcellasco Convivia Musica di Erba. Il coro, fondato da Renato Testori e diretto da Marco Testori, festeggia infatti il traguardo dei 40 anni di vita con una piccola rassegna suddivisa in tre appuntamenti da giugno a dicembre.

Il coro Convivia Musica: gli inizi

Era il 1984 quando, da un’idea di Renato Testori, organista liturgico e appassionato di musica corale, e del parroco di Arcellasco don Mario Galbiati, nasceva l’idea di un coro di voci bianche. Una magica alchimia fra direttore e coriste ha fatto sì che molte delle bambine di allora, diventate adulte, abbiano deciso di continuare a cantare insieme, e così il gruppo si è spontaneamente evoluto in una compagine di voci femminili. Guidate prima da Renato e poi dal figlio Marco Testori, le coriste del Convivia Musica hanno vinto importanti premi nazionali e inciso diversi cd, segnalandosi ben al di là dell’ambito locale.

Si festeggia sabato 1 giugno

Il primo appuntamento per la celebrazione di questo traguardo è l’elevazione spirituale "Organi et vocum concentus", nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Arcellasco sabato 1° giugno alle 21. La serata si articolerà in due parti: ad aprirla sarà un ospite speciale, l’organista Luciano Zecca, docente di conservatorio e solista con esibizioni in tutto il mondo, nonché contitolare dell’organo della Basilica di San Nicolò a Lecco. Per far risplendere l’organo appena restaurato, Zecca proporrà un repertorio di autori in prevalenza ottocenteschi, come Marco Enrico Bossi, Vincenzo Petrali e Giovanni Morandi. Nella seconda parte le voci del Convivia Musica saranno accompagnate all’organo da Marco Testori, direttore dell’ensemble ma anche violoncellista barocco di particolare capacità e valore, titolare fra l’altro di corsi accademici presso il Mozarteum di Salisburgo e la Fondazione Reina Sofia di Madrid.

