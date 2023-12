Il Corpo Musicale di Grandate chiude l'anno del centenario con il concerto di Natale

Questa sera, sabato 23 dicembre 2023, si terrà il tradizionale concerto di Natale del Corpo Musicale IV Novembre di Grandate. Un'occasione festosa che si arricchisce ancor di più considerando che si tratta dell'ultimo appuntamento dell'anno del centenario del gruppo musicale.

Il concerto

L'appuntamento è da fissare per le 21 alla chiesa di San Bartolomeo con il racconto in musica "Santa Claus. La vera storia di Babbo Natale". Per l'occasione è stato invitato come ospite il compositore spagnolo, di fama internazionale, Ferrer Ferran, che dirigerà in prima esecuzione nazionale assoluta il brano di Natale da lui composto "Santa Claus".