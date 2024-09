Il Corpo musicale olgiatese invita all'open day

Open day del Corpo musicale olgiatese: una giornata di porte spalancate nella sede della banda, in via San Gerardo a Olgiate Comasco.

Un sabato di avvicinamento alla musica

La data da segnare è quella di sabato 21 settembre, per conoscere da vicino l'offerta dei corsi con i vari strumenti e respirare il clima di grande famiglia della banda olgiatese. L'open day è un'opportunità gratuita per tutti, a partire dai più piccoli.

Il programma dell'open day

Primo incontro nella mattinata di sabato, alle 10, dedicato a bimbe e bimbi dai 3 ai 6 anni. Nel pomeriggio, dalle 14.30, invito per tutti gli interessati, dai 6 anni di età in avanti. Come detto, la partecipazione è gratuita.

Gli strumenti protagonisti

Gli strumenti che verranno presentati sono flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno, percussioni/ batteria. Per l’open day riservato ai piccoli l’insegnante è Vittoria Fava, mentre gli altri docenti sono Francesca Cattoni (flauto), Edoardo Piazzoli (clarinetto), Cristina Pini (corno), Emmanuele Astorino (trombone), Marco Ferrario (tromba), Christian Tabita (percussioni/batteria).