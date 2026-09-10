Il corteo storico in memoria di Annibale Visconti

A Carimate è in arrivo la prima edizione di un corteo storico dedicato alla Madonna dell’Albero e alla memoria di Annibale Visconti. La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio di domenica 13 settembre.

Annibale Visconti

Annibale Visconti fu feudatario di Carimate e figura profondamente legata alla storia locale. Per questo a 400 anni dalla sua morte la comunità ha organizzato un evento per custodire memoria, identità e devozione popolare. Visconti, appartenente al ramo locale degli Aicardi, morì il 15 settembre 1626 e il suo testamento testimonia la fede profonda, l’attenzione per la comunità e la particolare devozione verso la Madonna dell’Albero.

Il corteo storico

Proprio per questo, nel 2026, a quattro secoli dalla sua morte, grazie al contributo dei volontari, si svolgerà il Corteo Storico che permetterà a Carimate di rivivere la propria storia. Storia civile e devozione mariana si intrecceranno dunque grazie al corteo, composto da figuranti, che camminerà dal centro storico fino al Santuario della Madonna dell’Albero.

Il corteo inizierà alle 17 dal cortile del Torchio e raggiungerà quindi il Santuario della Madonna dell’Albero dove ci sarà un momento di preghiera e la benedizione dei cesti. Successivamente ci si sposterà tutti insieme nella chiesa parrocchiale di San Giorgio e Maria Immacolata dove, alle 18, verrà celebrata la messa.

Per un Tetto di stelle

Al termine della funzione religiosa sarà possibile visionare anche i progressi del progetto «Per un Tetto di Stelle», dedicato al risanamento della copertura della chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire e Maria Immacolata. Sul sagrato della chiesa, proprio per raccogliere fondi per questa iniziativa comunitaria, si potranno acquistare dei biscotti. Alle 19.30 la manifestazione storica proseguirà con una cena conviviale organizzata dal Gruppo Sportivo Carimate. Per prenotazioni si può contattare il 331.2057104. Per informazioni sul progetto «Per un tetto di stelle» si può contattare Sabrina Colombo al 335.8330255, oppure scrivendo a sabrinacolombo007@gmail.com.